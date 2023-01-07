Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027, претенденты — Германия и Казахстан

Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF) официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, сообщает сайт ИИХФ.

Отмечается, что такое решение было принято из‑за отсутствия финансирования со стороны правительства Норвегии. Министерство культуры страны отклонило заявку на финансирование заявки, которая предусматривала проведение матчей турнира в Беруме и Тронхейме.

«Конечно, мы разочарованы отказом без предварительного диалога. Чемпионат мира по хоккею с шайбой должен был стать крупнейшим зимним спортивным событием со времён Олимпийских игр 1994 года и имел бы большое значение для норвежского спорта. Мы предлагали повторное использование объектов и инвестиции в устойчивое развитие», — цитирует президента NIHF Таге Петтерсена сайт ИИХФ.

Норвегия ранее принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой в 1999 году.

Говорится, что Норвежская хоккейная ассоциация продолжит работу со своими партнёрами над финансированием чемпионата мира в будущем. Будет начат процесс подачи новой заявки на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2028 года.

Германия и Казахстан продолжают борьбу за право проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года. Ежегодный конгресс ИИХФ года выберет страну-хозяйку ЧМ-2027 в мае 2023 года.