Дементьев: Тардиф должен понимать, что без России любые турниры не являются зрелищными

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал про вызов российских хоккеистов на Матч звёзд НХЛ и высказался про отстранение сборной России от международных соревнований.

«Вызов такого количества наших игроков на Матч звёзд НХЛ является подтверждением того, что российский хоккей — неотъемлемая часть мирового. На эти показатели должны взглянуть представители Международной федерации хоккея, а также на молодёжный и взрослый чемпионат мира, и сделать правильные выводы. И Кубок мира, который должен был пройти в 2024 году, но был перенесён, – всё это звенья одной цепи. Это всё-таки должно повлиять на решения ИИХФ и её президента Люка Тардифа. Понятно, что есть лобби стран Евросоюза. Но игнорировать качество российских хоккеистов нельзя.

Если Тардиф разбирается в хоккее, он должен понимать, что без российских сборных любые турниры не являются достаточно зрелищными. Главное надо понять, насколько сильно лобби будет со стороны европейских федераций.

Против возвращения России выступают именно европейские страны? Основываясь на их заявлениях, можно сделать вывод, что они выступают против выступления сборной России. Мы все знаем, что европейские сборные являются основными конкурентами нашей страны. Посмотрите, сколько чехов и словаков поехали играть в Канаду ввиду того, что CHL не драфтует россиян. Эти игроки развиваются, и мы видим сборную Чехии в финале молодёжного чемпионата мира, а когда такое было? Личная выгода этих федераций видна невооружённым взглядом. Пользуясь моментом, они пытаются создавать несправедливую конкуренцию», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, ранее глава ИИХФ Люк Тардиф рассказал про отстранение сборной России от международных соревнований.