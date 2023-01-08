Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Марченко оформил первый дубль в карьере в НХЛ

Кирилл Марченко оформил первый дубль в карьере в НХЛ
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играет с «Каролиной Харрикейнз».

На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу хозяев льда.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи — отличился российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Всего через полторы игровые минуты Марченко оформил дубль, удвоив преимущество хозяев.

Таким образом, Марченко забросил шестую и седьмую шайбу в нынешнем сезоне и впервые в карьере в НХЛ оформил дубль.

Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.

Воспитанник «Югры» стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и выиграл серебро на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

Новость по теме
Голкипер «Коламбуса» Тарасов оценил игру одноклубника Кирилла Марченко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023