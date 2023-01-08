Хет-трик Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Каролину», у Свечникова голевой пас

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играет с «Каролиной Харрикейнз». По итогам встречи в серии буллитов победу одержал «Коламбус» со счётом 4:3.
Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи — отличился российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Всего через полторы игровые минуты Марченко оформил дубль, удвоив преимущество хозяев.
Ещё до конца второго периода «Каролине» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — дубль оформил Макс Пасиоретти, ещё одну шайбу на свой счёт записал Брэди Шей. В одной из удачных атак Пасиоретти ассистировал россиянин Андрей Свечников.
«Коламбусу» удалось сравнять счёт на 46-й игровой минуте — вновь отличился Кирилл Марченко, для которого эта шайба стала уже восьмой в дебютном для него сезоне НХЛ.
Матч перешёл в овертайм, в котором зрители забитых голов не увидели.
В серии буллитов победу «Коламбусу» принёс точный бросок Кента Джонсона.
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