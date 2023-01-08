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Хет-трик Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Каролину», у Свечникова голевой пас

Хет-трик Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Каролину», у Свечникова голевой пас
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На стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играет с «Каролиной Харрикейнз». По итогам встречи в серии буллитов победу одержал «Коламбус» со счётом 4:3.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи — отличился российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Всего через полторы игровые минуты Марченко оформил дубль, удвоив преимущество хозяев.

Ещё до конца второго периода «Каролине» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — дубль оформил Макс Пасиоретти, ещё одну шайбу на свой счёт записал Брэди Шей. В одной из удачных атак Пасиоретти ассистировал россиянин Андрей Свечников.

«Коламбусу» удалось сравнять счёт на 46-й игровой минуте — вновь отличился Кирилл Марченко, для которого эта шайба стала уже восьмой в дебютном для него сезоне НХЛ.

Матч перешёл в овертайм, в котором зрители забитых голов не увидели.

В серии буллитов победу «Коламбусу» принёс точный бросок Кента Джонсона.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Марченко (Джонсон, Бьёрк) – 27:26 (5x4)   2:0 Марченко (Джонсон, Бемстрём) – 29:02 (5x4)   2:1 Пасиоретти (Джарвис, Шей) – 31:20 (5x5)   2:2 Шей (Штястны) – 37:18 (5x4)   2:3 Пасиоретти (Свечников, Ахо) – 38:56 (5x4)   3:3 Марченко (Силлинджер) – 45:23 (5x5)   4:3 Джонсон – 65:00 (ПБ)
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