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Кирилл Капризов забросил 23-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

Кирилл Капризов забросил 23-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Кибэнк-центр» в Ьаффало проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости в матче закончился второй период. Счёт — 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте встречи усилиями Виктора Олофссона. На старте второго периода «Минненсоте» удалось сравнять счёт благоадря точному броску Брэндона Дюхайма.

На 27-й минуте встречи «Уайлд» вышли вперёд — отличился российский нападающий Кирилл Капризов.

Для Капризова эта шайба стала 23-й в текущем сезоне. До этого матча 25-летний нападающий забросил 22 шайбы и отдал 25 голевых передач, набрав в общей сложности 45 очков.

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