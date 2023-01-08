Два очка Евгения Дадонова принесли «Монреалю» победу над «Сент-Луисом»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
На последней минуте первого периода счёт в матче открыл Брэндон Саад, которому ассистировал российский нападающий Иван Барбашёв. На 22-й минуте голом ответил Йоэль Армиа с передачи другого российского форварда Евгения Дадонова. На 27-й минуте вывел гостей вновь вперёд россиянин Алексей Торопченко с передачи соотечественника Никиты Александрова. На 37-й минуте Кирби Дак сравнял счёт.
На 41-й минуте Коул Кофилд забил за хозяев. Спустя две минуты Александров забил свой гол. А потом, на 45-й минуте, российский нападающий Павел Бучневич вывел гостей вперёд. На 48-й минуте Армиа с передачи Дадонова сделал счёт равным. А на 52-й минуте победу хозяевам принёс Джонатан Друен.
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