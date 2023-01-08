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Два очка Евгения Дадонова принесли «Монреалю» победу над «Сент-Луисом»

Два очка Евгения Дадонова принесли «Монреалю» победу над «Сент-Луисом»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

На последней минуте первого периода счёт в матче открыл Брэндон Саад, которому ассистировал российский нападающий Иван Барбашёв. На 22-й минуте голом ответил Йоэль Армиа с передачи другого российского форварда Евгения Дадонова. На 27-й минуте вывел гостей вновь вперёд россиянин Алексей Торопченко с передачи соотечественника Никиты Александрова. На 37-й минуте Кирби Дак сравнял счёт.

На 41-й минуте Коул Кофилд забил за хозяев. Спустя две минуты Александров забил свой гол. А потом, на 45-й минуте, российский нападающий Павел Бучневич вывел гостей вперёд. На 48-й минуте Армиа с передачи Дадонова сделал счёт равным. А на 52-й минуте победу хозяевам принёс Джонатан Друен.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Саад (Шенн, Барбашёв) – 19:25 (5x5)   1:1 Армиа (Эванс, Дадонов) – 21:43 (5x5)   1:2 Торопченко (Питлик, Александров) – 26:59 (5x5)   2:2 Дак (Судзуки, Дворак) – 36:15 (5x4)   3:2 Кофилд (Судзуки) – 40:36 (5x5)   3:3 Александров (Росен, Питлик) – 42:29 (5x5)   3:4 Бучневич – 44:42 (5x4)   4:4 Армиа (Эванс, Дадонов) – 47:20 (5x5)   5:4 Андерсон (Друен, Ковачевич) – 51:30 (5x5)
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