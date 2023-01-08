Гол Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 в овертайме.
На 14-й минуте игры Виктор Олофссон открыл счёт голам в матче. На 23-й минуте Брэндон Дюхайм сравнял счёт. На 27-й минуте российский нападающий Кирилл Капризов вывел гостей вперёд. На 31-й минуте Тейдж Томпсон вновь сравнял. Спустя две минуты за хозяев забил Расмус Далин. Дилан Козенс отличился на 34-й минуте. Райан Хартман ответил голом на 39-й минуте.
На 41-й минуте Маркус Фолиньо сравнял счёт, а на 48-й минуте Йоэль Эрикссон Эк вывел гостей вперёд. Далин на 58-й минуте перевёл игру в овертайм. На 65-й минуте Олофссон принёс победу своем клубу.
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