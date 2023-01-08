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Гол Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Баффало»

Гол Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Баффало»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 в овертайме.

На 14-й минуте игры Виктор Олофссон открыл счёт голам в матче. На 23-й минуте Брэндон Дюхайм сравнял счёт. На 27-й минуте российский нападающий Кирилл Капризов вывел гостей вперёд. На 31-й минуте Тейдж Томпсон вновь сравнял. Спустя две минуты за хозяев забил Расмус Далин. Дилан Козенс отличился на 34-й минуте. Райан Хартман ответил голом на 39-й минуте.

На 41-й минуте Маркус Фолиньо сравнял счёт, а на 48-й минуте Йоэль Эрикссон Эк вывел гостей вперёд. Далин на 58-й минуте перевёл игру в овертайм. На 65-й минуте Олофссон принёс победу своем клубу.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 5
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Олофссон (Миттельштадт, Далин) – 13:00 (5x5)   1:1 Дюхайм (Хартман, Дамба) – 22:52 (5x5)   1:2 Капризов (Эддисон, Стил) – 26:46 (5x3)   2:2 Томпсон (Далин, Козенс) – 30:30 (5x4)   3:2 Далин (Миттельштадт, Джост) – 32:02 (5x5)   4:2 Козенс (Так) – 33:55 (5x4)   4:3 Хартман (Годро) – 38:45 (5x5)   4:4 Фолиньо (Эрикссон Эк, Гринвей) – 40:26 (5x5)   4:5 Эрикссон Эк (Эддисон, Флёри) – 47:48 (5x4)   5:5 Далин (Миттельштадт, Пауэр) – 57:36 (5x5)   6:5 Олофссон (Кребс, Далин) – 64:41 (3x3)
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