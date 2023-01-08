Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

22 сейва Ильи Самсонова принесли «Торонто» победу в игре с «Детройтом»

22 сейва Ильи Самсонова принесли «Торонто» победу в игре с «Детройтом»
Комментарии

В Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 12-й минуте счёт открыл Джейк Уолман. На 21-й минуте Митчелл Марнер сравнял счёт. На 27-й минуте Джон Таварес вывел хозяев вперёд. На 47-й минуте укрепил преимущество Понтус Хольмберг. А на 59-й минуте Джон Таварес установил итоговый счёт на табло.

Российский голкипер Илья Самсонов совершил 22 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Уолман (Мяяття, Гронек) – 11:57 (5x5)   1:1 Марнер (Мэттьюс, Райлли) – 20:24 (5x4)   2:1 Таварес (Йернкрок, Джиордано) – 26:37 (5x5)   3:1 Хольмберг (Райлли, Броди) – 46:19 (5x5)   4:1 Таварес (Марнер, Холл) – 58:21 (en)

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» принимала «Сиэтл Кракен». Их матч завершился результативной победой гостей со счётом 8:4.

За победителей забивали Оливер Бьёркстранд, Джаред Макканн, Джастин Шульц, Даниэль Спронг, Мэтти Бенирс, Винс Данн, Джордан Эберле и Андре Бураковски. За хозяев отличились Брэди Ткачук и триждыТим Штюцле.

Российский защитник Артём Зуб записал в свой актив один голевой пас.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 8
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Бьёркстранд (Шульц) – 09:19 (5x5)   1:1 Ткачук (Штюцле, Шабо) – 10:21 (5x5)   1:2 Макканн (Шварц, Веннберг) – 12:53 (5x5)   1:3 Шульц (Олексяк, Спронг) – 15:13 (5x5)   2:3 Штюцле – 26:35 (5x4)   3:3 Штюцле (Шабо, Зуб) – 28:34 (5x5)   3:4 Спронг (Борген) – 28:56 (5x5)   3:5 Бенирс (Эберле) – 34:13 (5x5)   3:6 Данн (Бураковски, Ларссон) – 41:19 (5x5)   3:7 Эберле (Бураковски, Бенирс) – 44:55 (5x5)   4:7 Штюцле (Батерсон) – 45:20 (5x5)   4:8 Бураковски (Эберле, Данн) – 49:59 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023