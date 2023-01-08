22 сейва Ильи Самсонова принесли «Торонто» победу в игре с «Детройтом»

В Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 12-й минуте счёт открыл Джейк Уолман. На 21-й минуте Митчелл Марнер сравнял счёт. На 27-й минуте Джон Таварес вывел хозяев вперёд. На 47-й минуте укрепил преимущество Понтус Хольмберг. А на 59-й минуте Джон Таварес установил итоговый счёт на табло.
Российский голкипер Илья Самсонов совершил 22 сейва.
В параллельном матче «Оттава Сенаторз» принимала «Сиэтл Кракен». Их матч завершился результативной победой гостей со счётом 8:4.
За победителей забивали Оливер Бьёркстранд, Джаред Макканн, Джастин Шульц, Даниэль Спронг, Мэтти Бенирс, Винс Данн, Джордан Эберле и Андре Бураковски. За хозяев отличились Брэди Ткачук и триждыТим Штюцле.
Российский защитник Артём Зуб записал в свой актив один голевой пас.
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