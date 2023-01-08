Самсонов: я верю в себя. Если каждый день тяжело работать, удача обязательно придёт
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Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился эмоциями от победы в матче с «Детройтом» (4:1). Вратарь отразил 22 броска и получил приз лучшему игроку матча в раздевалке от партнёров по команде. В предыдущем матче с «Сент-Луисом» голкипер пропустил пять шайб.
«Это была отличная игра. Она была полезна для обретения психологической уверенности. Я верю в своё мастерство и свою ментальность. Если каждый день тяжело работать, то удача к тебе обязательно придёт», — цитирует Самсонова журналист Дэвид Альтер в своей соцсети.
В текущем сезоне Самсонов одержал 12 побед в 16 матчах с процентом отражённых бросков 91,6%. Это первый сезон россиянина в составе «Мейпл Лифс», предыдущие три сезона он провёл в «Вашингтоне».
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