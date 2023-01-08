Защитник «Баффало» Далин набрал 5 очков и повторил клубный рекорд 33-летней давности

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 в овертайме.
Защитник «Баффало» Расмус Далин набрал пять (2+3) очков и повторил клубное достижение 33-летней давности и был признан первой звездой матча. Шведский игрок обороны повторил клубный рекорд Фила Хаузли (5 очков в матче 23 декабря 1989 года) по очкам среди защитников. Далин стал восьмым защитником среди действующих игроков с пятью очками за матч.
Всего в текущем сезоне на счету Далина 36 матчей, в которых защитник набрал 44 очка — забросил 12 шайб и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+16». Всего в НХЛ Далин провёл 313 матчей и набрал 204 (43+161) очка при показателе полезности «-62».
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