Главный тренер «Коламбуса»: Марченко всегда улыбается и усердно работает, он всем нравится

Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен похвалил стремление российского нападающего Кирилла Марченко к совершенствованию своих навыков. В матче с «Каролиной» россиянин оформил первый хет-трик в карьере и был признан первой звездой встречи.
«Марченко очень любит тренироваться. Он хочет учиться, и это касается не только нападения. Он приходит к нам с очень хорошими вопросами и просит пересмотреть видео некоторых моментов, чтобы стать ещё лучше.
Он всегда улыбается и усердно работает. Кирилл – очень приятный человек, который всем импонирует. Мне нравится наблюдать за ним, и улыбка становится только шире. Это здорово», – цитирует Ларсена официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне у Марченко 15 матчей за «Коламбус», в которых россиянин забросил восемь шайб, нанеся 27 бросков по воротам. В АХЛ на счету 22-летнего нападающего 16 матчей, в которых Марченко набрал 19 (8+11) очков.
- 8 января 2023
-
11:13
-
11:06
-
10:52
-
10:22
-
09:58
-
09:46
-
09:14
-
08:58
-
08:39
-
08:17
-
07:50
-
06:04
-
05:46
-
05:41
-
04:18
-
02:53
-
02:14
-
01:26
- 7 января 2023
-
23:44
-
22:40
-
22:17
-
22:09
-
22:01
-
21:26
-
21:07
-
20:32
-
19:54
-
19:45
-
19:20
-
19:02
-
18:42
-
18:27
-
17:43
-
17:24
-
17:15