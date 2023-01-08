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Главный тренер «Коламбуса»: Марченко всегда улыбается и усердно работает, он всем нравится

Главный тренер «Коламбуса»: Марченко всегда улыбается и усердно работает, он всем нравится
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Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен похвалил стремление российского нападающего Кирилла Марченко к совершенствованию своих навыков. В матче с «Каролиной» россиянин оформил первый хет-трик в карьере и был признан первой звездой встречи.

«Марченко очень любит тренироваться. Он хочет учиться, и это касается не только нападения. Он приходит к нам с очень хорошими вопросами и просит пересмотреть видео некоторых моментов, чтобы стать ещё лучше.

Он всегда улыбается и усердно работает. Кирилл – очень приятный человек, который всем импонирует. Мне нравится наблюдать за ним, и улыбка становится только шире. Это здорово», – цитирует Ларсена официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне у Марченко 15 матчей за «Коламбус», в которых россиянин забросил восемь шайб, нанеся 27 бросков по воротам. В АХЛ на счету 22-летнего нападающего 16 матчей, в которых Марченко набрал 19 (8+11) очков.

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