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Натуральный покер защитника Гранта помог «Барысу» обыграть «Адмирал»

Натуральный покер защитника Гранта помог «Барысу» обыграть «Адмирал»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Барысом». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 5:1.

Главным героем матча стал канадский защитник «Барыса» Алекс Грант, оформивший натуральный покер. 33-летний канадец забросил четыре шайбы подряд, три из которых пришлись на 10-минутный отрезок во втором периоде. Примечательно, что Грант отличился в трёх разных форматах: при игре в равных составах, дважды при игре «пять на четыре» и «пять на три». Канадец стал первым защитником в КХЛ, оформившим покер.

Отметим, что счёт в матче открыл хоккеист «Адмирала» Валерий Орехов. Голкипер «моряков» Никита Серебряков был заменён после третьей пропущенной шайбы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 5
Барыс
Астана
1:0 Орехов (Горшков) – 05:29 (5x5)   1:1 Грант (Бекетаев, Борисевич) – 14:57 (5x5)   1:2 Грант (Бракко) – 28:24 (5x3)   1:3 Грант (Вей, Бракко) – 28:56 (5x4)   1:4 Грант (Бракко, Вей) – 38:30 (5x4)   1:5 Петухов (Михайлис) – 44:56 (5x5)

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. «Барыс» одержал первую победу в ходе дальневосточной выездной серии. Повторный матч между командами состоится завтра, 9 января. Начало матча — в 12:30 мск.

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