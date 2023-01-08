Натуральный покер защитника Гранта помог «Барысу» обыграть «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Барысом». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 5:1.
Главным героем матча стал канадский защитник «Барыса» Алекс Грант, оформивший натуральный покер. 33-летний канадец забросил четыре шайбы подряд, три из которых пришлись на 10-минутный отрезок во втором периоде. Примечательно, что Грант отличился в трёх разных форматах: при игре в равных составах, дважды при игре «пять на четыре» и «пять на три». Канадец стал первым защитником в КХЛ, оформившим покер.
Отметим, что счёт в матче открыл хоккеист «Адмирала» Валерий Орехов. Голкипер «моряков» Никита Серебряков был заменён после третьей пропущенной шайбы.
«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. «Барыс» одержал первую победу в ходе дальневосточной выездной серии. Повторный матч между командами состоится завтра, 9 января. Начало матча — в 12:30 мск.
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