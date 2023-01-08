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18-летний Мирошниченко сыграет в первом звене «Авангарда», Демченко — вне заявки

18-летний Мирошниченко сыграет в первом звене «Авангарда», Демченко — вне заявки
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» сегодня пройдёт очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Автомобилистом». Игра начнётся в 14:00 мск.

Примечательно, что место Рида Буше в первом звене «Авангарда» займёт молодой российский нападающий Иван Мирошниченко. 18-летний форвард сыграет вместе с Владимиром Ткачёвым и Корбеном Найтом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
1-й период
0 : 0
Автомобилист
Екатеринбург

Также любопытным стало появление в составе омской команды 32-летнего форварда «Омских Крыльев» Евгения Орлова, который в последний раз выступал за «Авангард» в 2012 году. Впервые примет участие в матче КХЛ 17-летний защитник Тимур Муханов.

Отметим отсутствие в заявке вратаря «Авангарда» Василия Демченко, который являлся стартовым голкипером омичей на протяжении 26 матчей подряд. В составе омского «Авангарда» голкипер принял участие в 41 матче текущего сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых одержал 25 побед. Процент отражённых бросков составил 92,5%. В матче с «Автомобилистом» стартовым вратарём назначен Андрей Мишуров.

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