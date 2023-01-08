Третьяк: ЦСКА в плей-офф будет труднее, чем СКА, ведь они уже выигрывали Кубок Гагарина

Глава ФХР Владислав Третьяк считает, что санкт-петербургский СКА будет более мотивирован в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, чем московский ЦСКА, потому что в его составе есть много хоккеистов, которые ещё не выигрывали Кубок Гагарина.
«Ждём хорошего плей-офф, будет приличная заруба. Там будет много равных команд, наверняка появится много новых звёздочек. Для ЦСКА будет сложнее в том плане, что там много хоккеистов, которые уже побеждали в плей-офф, а у СКА голодные ребята, ещё не выигрывавшие Кубок. Но есть и другие хорошие команды, например, «Магнитка», — цитирует Третьяка ТАСС.
СКА после 48 матчей текущего сезона занимает первое место в общей таблице КХЛ. ЦСКА после 46 встреч находится на третьем месте в таблице Западной конференции. Московские армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.
- 8 января 2023
-
14:18
-
14:10
-
13:55
-
13:37
-
13:15
-
12:41
-
12:26
-
12:15
-
11:53
-
11:34
-
11:13
-
11:06
-
10:52
-
10:22
-
09:58
-
09:46
-
09:14
-
08:58
-
08:39
-
08:17
-
07:50
-
06:04
-
05:46
-
05:41
-
04:18
-
02:53
-
02:14
-
01:26
- 7 января 2023
-
23:44
-
22:40
-
22:17
-
22:09
-
22:01
-
21:26
-
21:07