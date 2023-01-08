Третьяк: ЦСКА в плей-офф будет труднее, чем СКА, ведь они уже выигрывали Кубок Гагарина

Глава ФХР Владислав Третьяк считает, что санкт-петербургский СКА будет более мотивирован в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, чем московский ЦСКА, потому что в его составе есть много хоккеистов, которые ещё не выигрывали Кубок Гагарина.

«Ждём хорошего плей-офф, будет приличная заруба. Там будет много равных команд, наверняка появится много новых звёздочек. Для ЦСКА будет сложнее в том плане, что там много хоккеистов, которые уже побеждали в плей-офф, а у СКА голодные ребята, ещё не выигрывавшие Кубок. Но есть и другие хорошие команды, например, «Магнитка», — цитирует Третьяка ТАСС.

СКА после 48 матчей текущего сезона занимает первое место в общей таблице КХЛ. ЦСКА после 46 встреч находится на третьем месте в таблице Западной конференции. Московские армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.