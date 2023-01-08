Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк: ЦСКА в плей-офф будет труднее, чем СКА, ведь они уже выигрывали Кубок Гагарина

Третьяк: ЦСКА в плей-офф будет труднее, чем СКА, ведь они уже выигрывали Кубок Гагарина
Комментарии

Глава ФХР Владислав Третьяк считает, что санкт-петербургский СКА будет более мотивирован в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, чем московский ЦСКА, потому что в его составе есть много хоккеистов, которые ещё не выигрывали Кубок Гагарина.

«Ждём хорошего плей-офф, будет приличная заруба. Там будет много равных команд, наверняка появится много новых звёздочек. Для ЦСКА будет сложнее в том плане, что там много хоккеистов, которые уже побеждали в плей-офф, а у СКА голодные ребята, ещё не выигрывавшие Кубок. Но есть и другие хорошие команды, например, «Магнитка», — цитирует Третьяка ТАСС.

СКА после 48 матчей текущего сезона занимает первое место в общей таблице КХЛ. ЦСКА после 46 встреч находится на третьем месте в таблице Западной конференции. Московские армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.

СКА в кризисе и без шансов «сгорел» в Уфе! Ротенберг не мог поверить своим глазам СКА в кризисе и без шансов «сгорел» в Уфе! Ротенберг не мог поверить своим глазам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023