Тамбиев — о поражении от «Барыса»: люди подводят и ошибаются в элементарных ситуациях

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев посетовал на ошибки отдельных игроков в матче с «Барысом» (1:5) и отметил, что астанинской команде благоволила фортуна.
«В принципе, неплохо играли, считаю. Фарт шёл у одной команды, один защитник забил четыре гола — что тут сделаешь? Какие-то вещи сейчас подправим, расстраиваться у нас нет времени, завтра следующий матч. Нужно сделать правильные выводы, правильно отреагировать на поражение. Будем готовиться к следующему матчу.
Надо победить, и правильная философия вернётся? Согласен, сейчас у нас не то немножко. И я, наверное, ошибаюсь, не тех людей ставлю. Ставишь их, доверяешь, а люди подводят и ошибаются в элементарных ситуациях, которые мы разбираем. Если они ошибаются, значит, мы ставим не тех игроков. Проиграли — моя вина, что тут сделаешь. Стараемся сделать что-то, нет времени расстраиваться», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.
«Барыс» после 49 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» в этой же конференции расположился на шестом месте.
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