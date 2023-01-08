Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев — о поражении от «Барыса»: люди подводят и ошибаются в элементарных ситуациях

Тамбиев — о поражении от «Барыса»: люди подводят и ошибаются в элементарных ситуациях
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев посетовал на ошибки отдельных игроков в матче с «Барысом» (1:5) и отметил, что астанинской команде благоволила фортуна.

«В принципе, неплохо играли, считаю. Фарт шёл у одной команды, один защитник забил четыре гола — что тут сделаешь? Какие-то вещи сейчас подправим, расстраиваться у нас нет времени, завтра следующий матч. Нужно сделать правильные выводы, правильно отреагировать на поражение. Будем готовиться к следующему матчу.

Надо победить, и правильная философия вернётся? Согласен, сейчас у нас не то немножко. И я, наверное, ошибаюсь, не тех людей ставлю. Ставишь их, доверяешь, а люди подводят и ошибаются в элементарных ситуациях, которые мы разбираем. Если они ошибаются, значит, мы ставим не тех игроков. Проиграли — моя вина, что тут сделаешь. Стараемся сделать что-то, нет времени расстраиваться», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Барыс» после 49 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» в этой же конференции расположился на шестом месте.

Новость по теме
Натуральный покер защитника Гранта помог «Барысу» обыграть «Адмирал»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023