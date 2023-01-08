Главный тренер «Барыса» Скабелка оценил покер защитника Гранта в ворота «Адмирала»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поблагодарил хоккеистов астанинской команды за игру в матче с «Адмиралом» (5:1) и отметил защитника Алекса Гранта, оформившего хет-трик.
«В первую очередь хочу поблагодарить команду. Парни молодцы, была хорошая реакция на не очень удачные игры в Хабаровске. Там много отдали сил, играли достаточно неплохо, но не смогли забить. Поэтому сделали кое-какие перестановки, коррективы, и нам разницу сделала игра в неравных составах, как и в Хабаровске.
Конечно, нужно поблагодарить ещё раз ребят за победу, готовимся к следующему матчу. Понятно, что все хотят забивать, а Грант — это игрок большинства, с хорошим броском. Конечно, я им доволен, как и команда. Он помог команде здорово. В «Барысе» всегда были защитники-бомбардиры, но никому не удавалось такое, как Алексу», — цитирует Скабелку пресс-служба лиги.
Напомним, Грант стал первым защитником в КХЛ, кому удавалось оформить покер. «Барыс» после 49 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» в этой же конференции расположился на шестом месте.
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