«Салават Юлаев» одержал третью победу кряду, впервые в сезоне обыграв «Металлург»
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в матче одержали гости со счётом 2:0.
Счёт в матче на 35-й минуте открыл Егор Сучков с передачи Артёма Пименова. Удвоил преимущество уфимцев Александр Хмелевски, в одиночку сотворив гол. Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев оформил шат-аут, отразив все 28 бросков по воротам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Пименов) – 34:24 (5x5) 0:2 Хмелевски – 49:30 (5x5)
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и впервые за четыре матча текущего сезона КХЛ оказался сильнее в матче с магнитогорским клубом. В следующем матче уфимцы встретятся на выезде с московским «Динамо» 10 января. «Металлург» примет на своей площадке «Адмирал» 12 января.
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