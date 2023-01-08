Кравец прокомментировал третью подряд победу «Авангарда» над «Автомобилистом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец назвал прошедшую игру с «Автомобилистом» (2:1) самой сложной в сезонной серии между командами. Омичи в третий раз за четыре матча взяли верх над екатеринбургской командой.

«Самая тяжёлая игра с «Автомобилистом» из всей серии. До конца держала в напряжении. В предыдущих играх мы решили исход во втором периоде – в принципе было полегче. Плюс сегодня болезни нас немного подкосили.



Волновались за Андрея Мишурова, как он сегодня сыграет, хотя верили в него. Такое количество бросков – один пропущенный гол всего лишь, победа. Андрей молодец, мы рады, что работа с Сергеем Евгеньевичем Звягиным не проходит даром и ребята добавляют.



В целом игра хорошо складывалась, ребята достойно играли на протяжении всех 60 минут. Владели преимуществом, могли ещё забить. Жаль, что в большинстве немножко разладилась ситуация. Самое главное, что выиграли.



Евгений Орлов отлично отыграл, помог команде на 200%, свою лепту внёс. Всё выполнил то, что нужно, на той позиции, на которой он был. Вроде всё хорошо, сотрясения нет. Надеемся, что и дальше будет помогать команде. Будем стараться его использовать.

В общем, несмотря на какие-то трудности, ребята выстояли, отыграли очень хорошо. Мирошниченко отличную передачу отдал. Все игроки доказали свою состоятельность и то, что они заслуживают места в основном составе», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.