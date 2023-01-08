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Главный тренер «Авангарда» назвал сроки восстановления Буше и Демченко

Главный тренер «Авангарда» назвал сроки восстановления Буше и Демченко
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о сроках восстановления нападающего Рида Буше и вратаря Василия Демченко. Оба хоккеиста заболели и не приняли участия в матче с «Автомобилистом» (2:1).

«Это зависит от качества гриппа или чем они заболели – пока просто непонятно. Но, по-моему, у Рида уже получше состояние; у Демченко сегодня только это началось, поэтому, возможно, он пару дней пропустит. Надеемся, что Рид уже приступит к тренировке через день. Должен ещё и Фёдор Малыхин вернуться в Омск и начать тренировки. Тоже у него шесть дней была температура, сегодня первый день, можно сказать, как он поправился. Такая гриппозная ситуация», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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