Фёдоров: рад за тот факт, что ЦСКА в матче с «Трактором» не остановился после гола 3х5

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победный матч с «Трактором» (2:1) и оценил пропущенный гол армейцев при игре 3х5.

«Наших ребят с победой. Сегодня мы показали очень слаженную игру. Особенно в зоне атаки. Там получалось многое и наше взаимодействие было очень хорошим. Также сконцентрированно сыграли в обороне. Была пара ненужных удалений, но «Трактор» здорово играл во втором периоде, оказывал давление на наши ворота. Где-то, может, подустали, не справились с эмоциями и заработали 3х5. Тем не менее сумели вернуться в игру, забили важный гол в раздевалку плюс реализовали большинство. Так как в большинстве не так часто играем, очень рад за этот компонент. Забить одну шайбу из двух возможностей – это хорошо для нас. Нас с победой. Получили очень хороший опыт. «Трактор» здорово играл на контратаках. Было очень опасно, но мы сумели плотно сыграть в нашей зоне.

Что говорил игрокам в раздевалке по моменту 3х5? Конкретно по моменту ничего не говорили. Считаю, что на Фредрике Классоне удаление было 50 на 50, но, как говорится, судьи тоже люди. Мы его заработали. Знали как разыгрывается 3х5, но блокировка нашего игрока не позволила выйти на линию броска игроку «Трактора». Саше, нашему вратарю, не было видно начала броска, поэтому пропустили этот гол. Бросок был отличный, впритирку со штангой. Это необычная ситуация, поэтому решили не заострять на ней внимание. О дисциплине мы говорим всегда. Не только об удалениях, но и об игровой дисциплине. Поэтому ребята все прекрасно понимают, что это не совсем правильно.

Гол «в раздевалку» придал команде сил и уверенности? На мой взгляд, после такой негативной составляющей, как 3х5, мы не до конца с позитивом рассматривали этот момент, но, думаю, банальный ответ – да. Понравилось, что мы сыграли в ту систему давления, которую хотим видеть в каждой игре. Я рад за это и за тот факт, что мы не остановились после гола 3х5», — цитирует Фёдорова сайт «Трактора».

После победы ЦСКА набрал 67 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.