Главный тренер «Металлурга» Воробьёв назвал причины поражения от «Салавата»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:2) и рассказал о состоянии голкипера клуба Василия Кошечкина.
«Плотная игра. К сожалению, когда не забиваешь ни одного гола, выиграть невозможно. Соперники свои шансы использовали, а мы нет. У нас были моменты в большинстве, большинство смотрелось неплохо, но результата не дало. Соперник забил, а мы нет, в этом и была разница.
Какова ситуация с Василием Кошечкиным? Подотпустило его. Не так всё плохо, как мы думали изначально. Посмотрим, насколько долго будет восстанавливаться, он взрослый парень у нас.
Почему во всех матчах с «Салаватом» в этом сезоне мало бросков? Очень плотно играют. Они 1-2-2 играют, у нас были проблемы в первом периоде с тем, чтобы дойти до ворот. Во втором совсем другая игра. В третьем мы нашли путь к воротам, но к забитым шайбам — нет.
Сегодня соперник предложил что-то новое? Нет. Все матчи были такие, только в прошлых играх мы забили свои голы, а сегодня нет.
Как оценю игру Бурмистрова? Пока рано ещё говорить. Он всё же месяц не катался с командой. Будем развивать, смотреть», — приводит слова Воробьёва сайт «Металлурга».
Клуб из Магнитогорска с 62 набранными очками располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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