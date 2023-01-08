«Локомотив» дома проиграл «Спартаку», пропустив четыре шайбы в третьем периоде

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 5:3 одержали гости.

На седьмой минуте матча счёт открыл Максим Цыплаков с передач Ильи Талалуева и Алексея Емелина.

На третьей минуте второго периода счёт сравнял Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Андрея Сергеева. На 15-й минуте второго периода хозяев вывел вперёд Иван Чехович с передач Максима Берёзкина и Дениса Алексеева.

На восьмой минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Джоуи Кин с передачи Шейна Принса. В середине третьей двадцатиминутки шайбы Андрея Локтионова, Ильи Талалуева и Фёдора Свечкова сделали счёт 5:2 в пользу «Спартака». В конце третьего периода третью шайбу хозяев забросил Иван Чехович, сделав дубль.

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