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«Локомотив» дома проиграл «Спартаку», пропустив четыре шайбы в третьем периоде

«Локомотив» дома проиграл «Спартаку», пропустив четыре шайбы в третьем периоде
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В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 5:3 одержали гости.

На седьмой минуте матча счёт открыл Максим Цыплаков с передач Ильи Талалуева и Алексея Емелина.

На третьей минуте второго периода счёт сравнял Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Андрея Сергеева. На 15-й минуте второго периода хозяев вывел вперёд Иван Чехович с передач Максима Берёзкина и Дениса Алексеева.

На восьмой минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Джоуи Кин с передачи Шейна Принса. В середине третьей двадцатиминутки шайбы Андрея Локтионова, Ильи Талалуева и Фёдора Свечкова сделали счёт 5:2 в пользу «Спартака». В конце третьего периода третью шайбу хозяев забросил Иван Чехович, сделав дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков (Талалуев, Емелин) – 06:49 (5x5)   1:1 Шалунов (Берёзкин, Сергеев) – 22:32 (5x5)   2:1 Чехович (Берёзкин, Алексеев) – 34:39 (5x4)   2:2 Кин (Принс) – 47:43 (5x4)   2:3 Локтионов – 51:49 (5x5)   2:4 Талалуев (Квартальнов) – 53:51 (5x5)   2:5 Свечков (Заседа, Вароне) – 55:32 (5x5)   3:5 Чехович (Елесин, Марченко) – 59:26 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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