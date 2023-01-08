Дубль Кары помог «Витязю» одержать уверенную победу над «Нефтехимиком» в гостях

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Витязь». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
На седьмой минуте первого периода счёт открыл Андрей Белозёров с передачи Владислава Леонтьева. На 15-й минуте счёт сравнял Дэниэл Буцаев с передач Тайлера Граоваца и Скотта Уилсона. Спустя две минуты гостей вывел вперёд Владислав Кара с передач Степана Старкова и Кирилла Рассказова.
На четвёртой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Павел Порядин с передачи Ильи Хохлова. На 12-й минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Дмитрий Кугрышев с передач Александра Яремчука и Владимира Галузина.
На 13-й минуте третьего периода четвёртую шайбу «Витязя» забросил Владислав Кара с передачи Степана Старкова. Окончательный счёт в конце третьего периода установил Иван Ежов, забросив в пустые ворота.
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- 8 января 2023
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