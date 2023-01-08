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Дубль Кары помог «Витязю» одержать уверенную победу над «Нефтехимиком» в гостях

Дубль Кары помог «Витязю» одержать уверенную победу над «Нефтехимиком» в гостях
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В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Витязь». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

На седьмой минуте первого периода счёт открыл Андрей Белозёров с передачи Владислава Леонтьева. На 15-й минуте счёт сравнял Дэниэл Буцаев с передач Тайлера Граоваца и Скотта Уилсона. Спустя две минуты гостей вывел вперёд Владислав Кара с передач Степана Старкова и Кирилла Рассказова.

На четвёртой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Павел Порядин с передачи Ильи Хохлова. На 12-й минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Дмитрий Кугрышев с передач Александра Яремчука и Владимира Галузина.

На 13-й минуте третьего периода четвёртую шайбу «Витязя» забросил Владислав Кара с передачи Степана Старкова. Окончательный счёт в конце третьего периода установил Иван Ежов, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Витязь
Московская область
1:0 Белозёров (Леонтьев) – 06:09 (5x5)   1:1 Буцаев (Граовац, Уилсон) – 14:47 (5x5)   1:2 Кара (Старков, Рассказов) – 16:53 (5x5)   2:2 Порядин (Хохлов) – 23:48 (5x5)   2:3 Кугрышев (Яремчук, Галузин) – 31:47 (5x5)   2:4 Кара (Старков, Рассказов) – 52:13 (5x5)   2:5 Ежов (Аркалов) – 57:58 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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