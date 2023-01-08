Айрленд — о 5:6 от «Северстали»: «Куньлунь» сегодня должен был выигрывать

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд рассказал о поражении от «Северстали» (5:6)
«Сложно комментировать сегодняшнюю игру. Мы проиграли 5:6, забили пять голов. Мы должны были выигрывать. Владели шайбой весь второй период. Когда проводим такое значительное количество времени в меньшинстве, становится не очень просто.
Последние три игры команда проигрывает в один гол? Да, есть улучшения в качестве игры команды. Это касается не только последней недели. Обидно, что много времени проводим в меньшинстве. Когда мы играем 5х5, у нас всё получается. Сегодня получилось реализовать большинство. Есть много хороших моментов. Команда играет лучше. Сегодня должны были выигрывать», — цитирует Айрленда телеграм-канал «Северстали».
«Куньлунь» после 49 матчей набрал 37 очков и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
- 8 января 2023
-
20:44
-
20:37
-
20:29
-
20:21
-
20:02
-
19:42
-
19:27
-
19:24
-
19:20
-
19:17
-
18:52
-
18:46
-
18:38
-
18:28
-
18:14
-
18:00
-
17:58
-
17:43
-
17:35
-
17:24
-
17:15
-
17:07
-
17:02
-
16:57
-
16:46
-
16:44
-
16:39
-
16:23
-
16:10
-
16:02
-
15:55
-
15:38
-
15:11
-
14:47
-
14:18