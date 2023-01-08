Айрленд — о 5:6 от «Северстали»: «Куньлунь» сегодня должен был выигрывать

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд рассказал о поражении от «Северстали» (5:6)

«Сложно комментировать сегодняшнюю игру. Мы проиграли 5:6, забили пять голов. Мы должны были выигрывать. Владели шайбой весь второй период. Когда проводим такое значительное количество времени в меньшинстве, становится не очень просто.



Последние три игры команда проигрывает в один гол? Да, есть улучшения в качестве игры команды. Это касается не только последней недели. Обидно, что много времени проводим в меньшинстве. Когда мы играем 5х5, у нас всё получается. Сегодня получилось реализовать большинство. Есть много хороших моментов. Команда играет лучше. Сегодня должны были выигрывать», — цитирует Айрленда телеграм-канал «Северстали».

«Куньлунь» после 49 матчей набрал 37 очков и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.