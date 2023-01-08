«Засасывает наше болото». Разин — об игре «Северстали» во 2-м периоде матча с «Куньлунем»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин прокомментировал победный матч с «Куньлунем» (6:5) и оценил игру своего клуба во втором периоде, когда череповчане пропустили три шайбы.

«Сегодня поиграли в «американские горки». Большое преимущество было в первом периоде. Ничего не предвещало того, что случится во втором периоде. Победа есть победа. Спасибо болельщикам за поддержку. Спасибо ребятам, что вытащили. Всех с победой.

Команда слишком поверила в свои силы во втором периоде? Были ошибки. Их и индивидуальными назвать нельзя. У нас молодая команда. Когда один защитник грубо ошибся, вместо того чтобы забыть эту ошибку, идёт наслоение. Наступает «трясогузка». До перерыва очень сложно успокоить, «подсобрать». У нас ребята просто «вылетели». Хорошо, что три пропустили, а не шесть. Вторые периоды – вроде играем неплохо, шайбу держим. Но засасывает наше болото. Надо обрезать эти вторые периоды.

Что сказал команде во втором периоде? Сначала хотел успокоить, потом взбодрить. Остальное – секрет», — цитирует Разина телеграм-канал «Северстали».

После победы «Северсталь» занимает восьмую строчку в таблице Запада, имея в активе 49 очков.