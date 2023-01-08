Гришин: «Спартак» сыграл более надёжно. Наверное, поэтому нам что-то воздалось сверху

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин рассказал о победном матче с «Локомотивом» (5:3) и рассказал о настрое своих хоккеистов на матч.
«Игра началась скованно. Обе команды думали над обороной, поскольку у нас и соперника была серия поражений. Когда забили голы, хоккей раскрылся. Особенно мне понравилось, как мы среагировали на вторую пропущенную шайбу. У ребят спало напряжение, мы пошли вперёд. Это настроение перекинулось на третий период. Очень хорошо, что удалось забить.
Разобрали игру «Локомотива» после поражений? Я больше смотрел на игру нашей команды, чем на ошибки противника. Мне понравилось, с каким настроем ребята вышли. Они были готовы как можно меньше ошибок допускать. В последнее время у нас много детских ошибок, сегодня хоккеисты сконцентрировались, сыграли более надёжно. Наверное, поэтому им что-то воздалось сверху, поскольку удалось забить четыре гола в третьем периоде», — приводит слова Гришина сайт КХЛ.
«Спартак» после победы набрал 51 очко и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
- 8 января 2023
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