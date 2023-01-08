Нападающий «Вашингтона» Снивли прошёл драфт отказов и отправлен в АХЛ

Американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джо Снивли прошёл драфт отказов и отправлен в клуб АХЛ «Херши Бирс», сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».
Напомним, накануне «Кэпиталз» объявили о возвращении в состав Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона. Оба хоккеиста после травм ещё не играли в текущем регулярном сезоне НХЛ. В связи с этим нападающий Алексей Протас также был отправлен в команду АХЛ «Херши Бирс». Для этого белорусскому хоккеисту проходить процедуру драфта отказов не требовалось.
Клуб из столицы США после 42 матчей набрал 50 очков и располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 9 января (1:00 мск).
- 8 января 2023
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