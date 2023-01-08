Сергей Гимаев объяснил неудачную серию «Автомобилиста»

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев назвал причины неудачной игры «Автомобилиста» в последних матчах. Напомним, клуб из Екатеринбурга после паузы на игры сборных не одержал ни одной победы, потерпев девять поражений подряд.

«Думаю, у «Автомобилиста» были сильные нагрузки в перерыве. Это была единственная пауза до плей-офф. Много было критики насчёт того, что «Автомобилист» не так хорош в матчах на вылет. Думаю, в команде решили сразу заложить фундамент на вторую половину регулярного чемпионата и на плей-офф сразу. В первых матчах после паузы команде не хватало функционала, так как она была перегружена. Сейчас же ей просто не хватает уверенности, потому что, когда ты столько проигрываешь, уверенность уходит.

Сегодня «Автомобилист» провёл отличный матч [с «Авангардом»], но ему не хватило реализации моментов. Опасные ситуации создавались, но вратарь «Авангарда» Мишуров хорошо сыграл. Ну и 14 минут штрафа — это слишком много в игре с таким соперником. «Автомобилист» пропустил всего две шайбы благодаря организованной обороне и хорошей игре Бобкова», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

В сегодняшнем матче «Автомобилист» в гостях уступил «Авангарду» 1:2.