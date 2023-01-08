Бекстрём и Уилсон, вероятно, не сыграют в одном звене «Вашингтона» в матче с «Коламбусом»

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём и Том Уилсон, вероятно, не сыграют в одном звене в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (в ночь на 9 января, 1:00 мск), сообщает журналист Том Гуллити в своём «твиттере» со ссылкой на слова главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта.

При этом отмечается, что оба хоккеиста будут задействованы при игре в большинстве.

Напомним, накануне «Кэпиталз» объявили о возвращении в состав Бекстрёма и Уилсона. Оба хоккеиста после травм ещё не играли в текущем регулярном сезоне НХЛ.

Также отмечается, что матч с «Коламбусом» из-за появления Бекстрёма и Уилсона в составе пропустят Энтони Манта и Николя Обе-Кюбель.

«Вашингтон» после 42 матчей набрал 50 очков и располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции.