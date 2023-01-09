Переполненная арена «Вашингтона» устроила овации Овечкину, Бекстрёму и Уилсону. Видео
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
Перед матчем переполненная арена «Вашингтона» устроила овации российскому нападающему Александру Овечкину, а также Никласу Бекстрёму и Тому Уилсону. Отметим, главный тренер столичного клуба Питер Лавиолетт специально выпустил их вместе в стартовой пятёрке на матч с «Коламбусом». Для Бекстрёма и Уилсона это первый матч в сезоне после травмы.
Бекстрём всю карьеру в НХЛ провёл вместе с Овечкиным, в большинстве швед выходил с россиянином в одном звене.
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