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Переполненная арена «Вашингтона» устроила овации Овечкину, Бекстрёму и Уилсону. Видео

Переполненная арена «Вашингтона» устроила овации Овечкину, Бекстрёму и Уилсону. Видео
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

Перед матчем переполненная арена «Вашингтона» устроила овации российскому нападающему Александру Овечкину, а также Никласу Бекстрёму и Тому Уилсону. Отметим, главный тренер столичного клуба Питер Лавиолетт специально выпустил их вместе в стартовой пятёрке на матч с «Коламбусом». Для Бекстрёма и Уилсона это первый матч в сезоне после травмы.

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Бекстрём всю карьеру в НХЛ провёл вместе с Овечкиным, в большинстве швед выходил с россиянином в одном звене.

«Вашингтон» — «Коламбус». Овечкину мало рекордов «Вашингтон» — «Коламбус». Овечкину мало рекордов
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