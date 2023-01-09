Бекстрём прокомментировал первый сыгранный матч за «Вашингтон» после операции
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бестрём прокомментировал свою первую игру после перенесённой операции. В матче регулярного чемпионата «Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс».
«Я немного нервничаю в каждой игре, но это явно было что-то другое. Скажу честно, я никогда так не нервничал перед игрой,. Что для меня значил сегодняшний вечер? Это означало весь мир. Я не знаю, что ждёт меня в будущем, но просто вернуться и играть было здорово», — приводит слова Бекстрёма журналистка Саманта Пелл в своём «твиттере».
Напомним, 34-летний швед в середине июня перенёс операцию по восстановлению левого бедра. Ранее «Вашингтон Кэпиталз» предполагал, что после операции Бекстрём пропустит весь регулярный сезон НХЛ.
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