Голевой пас Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону»

В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Уже на шестой минуте первого игрового отрезка Барретт Хэйтон открыл счёт голам в игре. Клейтон Келлер и Ник Шмальц отметились голевыми передачами.



На 26-й минуте Джейк Гюнцель ответил своим голом. Сидни Кросби и Ян Рутта ассистировали ему. Спустя три минуты Гюнцель оформил дубль. Голевая опять на счету у Кросби и Брайана Раста.



На 51-й минуте забил и Джейсон Цукер с передачи российского нападающего Евгения Малкина. Также голевую отдал и Пьер-Оливье Жозеф. На 59-й минуте Джефф Картер установил итоговый счёт на табло.