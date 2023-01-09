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Голевой пас Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону»

Голевой пас Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону»
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В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Уже на шестой минуте первого игрового отрезка Барретт Хэйтон открыл счёт голам в игре. Клейтон Келлер и Ник Шмальц отметились голевыми передачами.

На 26-й минуте Джейк Гюнцель ответил своим голом. Сидни Кросби и Ян Рутта ассистировали ему. Спустя три минуты Гюнцель оформил дубль. Голевая опять на счету у Кросби и Брайана Раста.

На 51-й минуте забил и Джейсон Цукер с передачи российского нападающего Евгения Малкина. Также голевую отдал и Пьер-Оливье Жозеф. На 59-й минуте Джефф Картер установил итоговый счёт на табло.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2023, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хэйтон (Келлер, Шмальц) – 05:18 (5x5)   1:1 Гюнцель (Кросби, Рутта) – 25:56 (5x5)   1:2 Гюнцель (Раст, Кросби) – 29:11 (5x5)   1:3 Цукер (Малкин, Жозеф) – 50:58 (5x5)   1:4 Картер – 58:55 (en)
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