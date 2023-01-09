Хет-трик и передача Пастрняка помогли «Бостону» разгромить «Анахайм»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Давид Крейчи, Брэд Маршан, Хампус Линдхольм, Чарли Койл, а также Давид Пастрняк, записавший в свой актив хет-трик и одну результативную передачу. Давид Крейчи помимо заброшенной шайбы сделал по ходу матча два ассиста.

Единственную шайбу хозяев в свой актив записал Тревор Зеграс. Российский защитник Дмитрий Куликов результативными действиями в данном матче отметиться не сумел.

Для «Бостона» эта победа стала четвёртой кряду. «Анахайм», в свою очередь, потерпел первое за три матча поражение.