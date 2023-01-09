Хет-трик и передача Пастрняка помогли «Бостону» разгромить «Анахайм»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.
Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Давид Крейчи, Брэд Маршан, Хампус Линдхольм, Чарли Койл, а также Давид Пастрняк, записавший в свой актив хет-трик и одну результативную передачу. Давид Крейчи помимо заброшенной шайбы сделал по ходу матча два ассиста.
Единственную шайбу хозяев в свой актив записал Тревор Зеграс. Российский защитник Дмитрий Куликов результативными действиями в данном матче отметиться не сумел.
Для «Бостона» эта победа стала четвёртой кряду. «Анахайм», в свою очередь, потерпел первое за три матча поражение.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2023, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 7
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Крейчи, Заха) – 03:49 (5x5) 0:2 Крейчи (Пастрняк, Заха) – 09:46 (5x5) 1:2 Зеграс (Строум, Ватрано) – 16:55 (5x5) 1:3 Пастрняк (Бержерон) – 31:56 (5x4) 1:4 Пастрняк (Грызлик, Крейчи) – 32:13 (5x5) 1:5 Маршан (Фредерик, Койл) – 46:20 (5x5) 1:6 Линдхольм – 51:26 (5x5) 1:7 Койл (Грызлик, Холл) – 56:10 (5x5)
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