Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик и передача Пастрняка помогли «Бостону» разгромить «Анахайм»

Хет-трик и передача Пастрняка помогли «Бостону» разгромить «Анахайм»
Комментарии

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Давид Крейчи, Брэд Маршан, Хампус Линдхольм, Чарли Койл, а также Давид Пастрняк, записавший в свой актив хет-трик и одну результативную передачу. Давид Крейчи помимо заброшенной шайбы сделал по ходу матча два ассиста.

Единственную шайбу хозяев в свой актив записал Тревор Зеграс. Российский защитник Дмитрий Куликов результативными действиями в данном матче отметиться не сумел.

Для «Бостона» эта победа стала четвёртой кряду. «Анахайм», в свою очередь, потерпел первое за три матча поражение.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2023, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 7
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Крейчи, Заха) – 03:49 (5x5)   0:2 Крейчи (Пастрняк, Заха) – 09:46 (5x5)   1:2 Зеграс (Строум, Ватрано) – 16:55 (5x5)   1:3 Пастрняк (Бержерон) – 31:56 (5x4)   1:4 Пастрняк (Грызлик, Крейчи) – 32:13 (5x5)   1:5 Маршан (Фредерик, Койл) – 46:20 (5x5)   1:6 Линдхольм – 51:26 (5x5)   1:7 Койл (Грызлик, Холл) – 56:10 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023