Главный тренер «Вашингтона» оценил первую игру Бекстрёма и Уилсона в сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после победы над «Коламбус Блю Джекетс» (1:0) оценил дебют Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона в текущем сезоне. Напомним, нападающие пропустили половину сезона из-за восстановления после травм.

«Моментами они выглядели хорошо. Для остальных парней прошло уже половина регулярного сезона, а Бекстрём и Уилсон присоединились к нам без нормального тренировочного лагеря летом, без 42 прошедших матчей. Это очень непросто.

Я уверен, по мере продвижения вперёд, они будут чувствовать себя лучше», — цитирует Лавиолетта сайт Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон» после 43 матчей набрал 52 очка и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.