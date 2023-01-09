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Хованов рассказал про большие нагрузки на предсезонной подготовке «Ак Барса» при Знарке

Хованов рассказал про большие нагрузки на предсезонной подготовке «Ак Барса» при Знарке
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Воспитанник «Ак Барса» Александр Хованов рассказал про предсезонную подготовку казанского клуба при Олеге Знарке.

«Ощутил ли большие нагрузки на предсезонной подготовке «Ак Барса» при Знарке? Да, ощутил. У нас было две тренировки на льду, потом две в зале – и это за один день. Нагрузка с каждым днём только добавлялась. Но предсезонка в России – это такое понятие, что, независимо от того, какой у тебя тренер, тебе всегда будет тяжело. С Дмитрием Квартальновым проходил сборы, тоже приходилось непросто. Однако все терпят, понимают, для чего это нужно и работают от души. Весь этот фундамент, который был заложен летом, поможет в конце сезона», — цитирует Хованова «БИЗНЕС Online».

22-летний нападающий играет в ВХЛ за «Нефтяник». В 23 матчах Хованов набрал 11 (3+8) очков.

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