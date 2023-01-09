Хованов рассказал про большие нагрузки на предсезонной подготовке «Ак Барса» при Знарке

Воспитанник «Ак Барса» Александр Хованов рассказал про предсезонную подготовку казанского клуба при Олеге Знарке.

«Ощутил ли большие нагрузки на предсезонной подготовке «Ак Барса» при Знарке? Да, ощутил. У нас было две тренировки на льду, потом две в зале – и это за один день. Нагрузка с каждым днём только добавлялась. Но предсезонка в России – это такое понятие, что, независимо от того, какой у тебя тренер, тебе всегда будет тяжело. С Дмитрием Квартальновым проходил сборы, тоже приходилось непросто. Однако все терпят, понимают, для чего это нужно и работают от души. Весь этот фундамент, который был заложен летом, поможет в конце сезона», — цитирует Хованова «БИЗНЕС Online».

22-летний нападающий играет в ВХЛ за «Нефтяник». В 23 матчах Хованов набрал 11 (3+8) очков.