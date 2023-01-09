«Мы прошли через это». Форвард «Вашингтона» Уилсон — о первой игре в сезоне после травмы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал свою первую игру после восстановления от травмы.

«После травмы всё немного по-другому. Ты ожидаешь, что твое тело будет готово, но на самом деле никогда не знаешь наверняка. Мы прошли через это. В течении игры я чувствовал себя всё лучше. Ребята боролись за то, чтобы мы с Ники [Бекстрёмом] это сделали», — цитирует Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Уилсон восстанавливался после травмы голеностопа, полученной в первой игре плей-офф в прошлом сезоне НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:2).

«Вашингтон» после 43 матчей регулярного сезона НХЛ набрал 52 очка и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.