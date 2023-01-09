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Пастрняк сделал хет-трик и вышел на второе место в списке снайперов НХЛ, обойдя Овечкина

Пастрняк сделал хет-трик и вышел на второе место в списке снайперов НХЛ, обойдя Овечкина
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

В матче форвард гостей Давид Пастрняк оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. 26-летний чех забросил 32-ю шайбу в текущем регулярном сезоне НХЛ и вышел на второе место в гонке снайперов, обогнав Александра Овечкина («Вашингтон», 29) и Тейджа Томпсона («Баффало», 31). Лидирует в списке с 33 голами форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Всего в текущем сезоне за 40 матчей Пастрняк забросил 32 шайбы и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 58 очков.

После сегодняшней победы «Бостон» набрал 68 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Брюинз» сыграют дома с «Сиэтл Кракен» 13 января в 23:00 мск.

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