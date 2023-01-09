Бабенко рассказал, за счёт чего «Ак Барс» может победить в матче с «Сибирью»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, за счёт чего «Ак Барс» может победить в сегодняшнем матче с «Сибирью». Встреча начнётся 9 января в 15:30 мск.

«За счёт чего «Ак Барс» может взять реванш у «Сибири»? За счёт реализации моментов — нужно воспользоваться своими шансами. Огромное значение сегодня будут иметь бригады неравных составов. Надо не только реализовывать большинство, но и держать в уме тот факт, что «Сибирь» забила больше всех в лиге, играя в меньшинстве. Нельзя попадаться на контратаки соперника.

Фактор поддержки своих трибун в Новосибирске играет свою роль? Фактор болельщиков играет свою роль для команды-хозяина, но в то же время для соперника одно удовольствие играть при классной атмосфере на арене. Здорово, когда болельщики ходят на матчи, но на концентрацию нашей команды это никак не должно влиять.

Тренерский штаб уже сформировал оптимальные сочетания в звеньях? Перестановки в звеньях происходят крайне редко, а если они случаются, то это вполне нормальный процесс. Если нам всё нравится, то мы ничего не трогаем. Чем стабильнее будем играть, тем лучше для ребят», — цитирует Бабенко сайт «Ак Барса».

После 47 матчей «Ак Барс» набрал 55 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.