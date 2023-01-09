КХЛ назвала имена лучших игроков 18-й недели сезона-2022/2023

Континентальная хоккейная лига на своём сайте огласила имена лучших хоккеистов 18-й игровой недели сезона-2022/2023.

Лучшим вратарём в пятый раз в карьере признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Билялова было нанесено 54 броска (27 в среднем за игру), из которых он отразил 98,15%. Коэффициент надёжности составил 0,49. В матче с «Витязем» (2:0) Билялов сыграл на ноль.



Лучшим защитником впервые в карьере стал Алекс Грант («Барыс»), набравший 5 (4+1) очков в четырёх матчах недели. В игре с «Адмиралом» (5:1) Грант забросил четыре шайбы, став первым защитником в истории КХЛ, забившим четыре гола в одной игре. Также на его счету шесть силовых приёмов и шесть заблокированных бросков.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Александр Хмелевски («Салават Юлаев»), набравший 5 (2+3) очков в трёх матчах недели. Хмелевски не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Также на его счету один силовой приём, четыре заблокированных броска и четыре отбора шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Никита Гребёнкин («Амур»), набравший 3 (1+2) очка в трёх матчах недели. Помимо этого, на его счету один силовой приём, два заблокированных броска и семь отборов шайбы.