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Нападающий «Ак Барса» Воронков: дважды в этом сезоне уступили «Сибири», нужно взять реванш

Нападающий «Ак Барса» Воронков: дважды в этом сезоне уступили «Сибири», нужно взять реванш
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков поделился ожиданиями от матча с «Сибирью», который состоится сегодня, 9 января в 15:30 мск.

«Дважды в этом сезоне уступили «Сибири», получились не особо удачные матчи, сегодня нужно взять реванш. Разбирали эти встречи, изучали свои ошибки, победить можно за счёт правильной игры, сыграть строго по тренерскому заданию. Будем стараться играть агрессивно и быстро с первых минут матча.

Какие сильные стороны можно выделить у соперника? Хорошая команда, достаточно системная. «Сибирь» хорошо поддерживают болельщики на своей площадке, поэтому важно сбить их стартовый натиск и навязать свою игру», — приводит слова Воронкова сайт «Ак Барса».

После 47 матчей «Ак Барс» набрал 55 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. Воронков в 35 матчах сезона набрал 15 (9+6) очков.

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