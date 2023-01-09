Дементьев: у «Металлурга» всё будет в порядке, штаб Воробьёва ставит максимальные задачи

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал об игре магнитогорского «Металлурга» в текущем сезоне.



«У «Металлурга» всё будет в порядке, не расстраивался бы ни в коем случае последним результатам. Тем более были победы над «Ак Барсом» и «Локомотивом». Команда и её опытный тренерский штаб во главе с Ильёй Воробьёвым ставят максимальные задачи. «Магнитка» без вопросов попадает в плей-офф, никаких сомнений в этом нет. Нужно спокойно готовиться к главным матчам сезона.



У Магнитогорска подобран великолепный состав во всех линиях. Есть прекрасная молодёжь, которая стимулирует возрастных игроков показывать результат. Сейчас все теряют очки, причём, не только на Востоке, но и на Западе. Посмотрите, какая плотность в турнирной таблице. Это тенденция последних лет, многие команды играют сериями. Тем интереснее смотреть за конкуренцией и турнирной борьбой», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Металлург» с 62 очками в активе находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.