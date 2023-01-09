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«Адмирал» прервал серию поражений, всухую обыграв «Барыс» дома

«Адмирал» прервал серию поражений, всухую обыграв «Барыс» дома
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Во Владивостоке завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Адмирал» принимал на своём льду «Барыс». Победу со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) одержали хозяева.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Шэн с передач Дмитрия Сидлярова и Даниила Гутика.

На 17-й минуте второго периода преимущество хозяев удвоил Либор Шулак с передач Александра Горшкова и Антона Берлёва. Спустя две с половиной минуты третью шайбу «Адмирала» забросил Дмитрий Сидляров с передач Даниила Гутика и Либора Шулака.

«Сухой» матч провёл голкипер «Адмирала» Павел Хомченко, отразив все 18 бросков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2023, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 0
Барыс
Астана
1:0 Шэн (Сидляров, Гутик) – 05:29 (5x5)   2:0 Шулак (Горшков, Берлёв) – 36:05 (5x4)   3:0 Сидляров (Гутик, Шулак) – 38:28 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Адмирал» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом». «Барыс» примет дома ЦСКА. Оба матча состоятся 12 января.

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