«Адмирал» прервал серию поражений, всухую обыграв «Барыс» дома

Во Владивостоке завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Адмирал» принимал на своём льду «Барыс». Победу со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) одержали хозяева.
На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Шэн с передач Дмитрия Сидлярова и Даниила Гутика.
На 17-й минуте второго периода преимущество хозяев удвоил Либор Шулак с передач Александра Горшкова и Антона Берлёва. Спустя две с половиной минуты третью шайбу «Адмирала» забросил Дмитрий Сидляров с передач Даниила Гутика и Либора Шулака.
«Сухой» матч провёл голкипер «Адмирала» Павел Хомченко, отразив все 18 бросков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Адмирал» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом». «Барыс» примет дома ЦСКА. Оба матча состоятся 12 января.
- 9 января 2023
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