Тренер «Барыса» Скабелка: старались, пластались, но не хватило энергии сегодня

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (0:3).
«Не хватило энергии сегодня. Предъявить ребятам претензии сложно. Старались, пластались, больше 20 заблокированных бросков. Но в атаке сегодня не хватило нам свежести, куража и энергии. Пятый матч за семь дней сказывается. Достаточно жёсткий график. Могу только поблагодарить ребят за проделанную работу. Не получилось сегодня взять очки, но больше сожалений из-за матчей в Хабаровске. Тем не менее, мы готовимся к следующим играм.
Такое количество бросков со стороны «Адмирала» сказалось на психологии команды? Я бы не сказал. В первую очередь у нас не хватило энергии, чтобы больше играть в зоне атаки, больше владеть шайбой. Понятно, что «Адмирал» бросал из любых позиций, с любых положений — и добился своего. Плюс большинства у нас сегодня было немного. Не получилось сыграть так эффективно, и мы достаточно много удалялись», — приводит слова Скабелки Shaiba.kz.
После поражения «Барыс» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 48 баллов.
- 9 января 2023
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