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Леонид Тамбиев рассказал о победе «Адмирала» над «Барысом»

Леонид Тамбиев рассказал о победе «Адмирала» над «Барысом»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу в матче с «Барысом» (3:0).

«Сегодня у нас много что получилось. Сегодня одну из самых качественных игр в атаке сыграли. Создали очень много моментов, много бросали, ребята сделали много полезных действий. Мы правильно отреагировали на эти поражения и заслуженно победили. Мы доминировали на протяжении всего матча. Останавливаться не будем, надо двигаться дальше. Наращивать эту игру и не отпускать её», — цитирует Тамбиева Shaiba.kz.

После победы «Адмирал» набрал 57 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Адмирал» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом» 12 января в 17:00 мск.

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