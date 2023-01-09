Голкипер «Вашингтона» рассказал, как тренировки с Овечкиным помогли ему оформить «сухарь»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Канадский вратарь отразил все 37 бросков, оформив шат-аут. Кроме того, Кемпер ответил на вопрос, помогла ли ему игра против Александра Овечкина на тренировках.

«Патрик Лайне любит бросать так же, как и Овечкин. Ты видел бросок Алекса на тренировках. Помогло ли это?» — спросил журналист.

«Определённо, да (смеётся). То, что ты видишь этот бросок каждый день, готовит тебя к таким моментам. Да, он может бросить очень сильно. Я просто старался спасти ворота. Парни тоже проделали хорошую работу», — приводит слова Кемпера NBC Sports Capitals в «Твиттере».