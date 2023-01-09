Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Вашингтона» рассказал, как тренировки с Овечкиным помогли ему оформить «сухарь»

Голкипер «Вашингтона» рассказал, как тренировки с Овечкиным помогли ему оформить «сухарь»
Комментарии

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Канадский вратарь отразил все 37 бросков, оформив шат-аут. Кроме того, Кемпер ответил на вопрос, помогла ли ему игра против Александра Овечкина на тренировках.

«Патрик Лайне любит бросать так же, как и Овечкин. Ты видел бросок Алекса на тренировках. Помогло ли это?» — спросил журналист.

«Определённо, да (смеётся). То, что ты видишь этот бросок каждый день, готовит тебя к таким моментам. Да, он может бросить очень сильно. Я просто старался спасти ворота. Парни тоже проделали хорошую работу», — приводит слова Кемпера NBC Sports Capitals в «Твиттере».

Новость по теме
Бирон: Овечкин забьёт больше 50 голов, и это будет фантастически для его погони за Гретцки
Гретцки, Хоу или Овечкин: кто лучший снайпер НХЛ всех времён? Ответ не так прост Гретцки, Хоу или Овечкин: кто лучший снайпер НХЛ всех времён? Ответ не так прост
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023