Кросби вплотную приблизился к Теэму Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, капитан «столичных» довёл свой бомбардирский счёт до 1456 (537+919) очков в 1147 встречах. Благодаря этому Кросби вплотную приблизился к финской легенде НХЛ Теэму Селянне, на счету которого 1457 (684+773) результативных баллов в 1451 матче. Великий нападающий занимает 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, канадец — 18-е.
Напомним, в ночь с 8 на 9 января в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
- 9 января 2023
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