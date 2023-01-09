Мартемьянов объяснил обидное поражение «Сибири» в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом».



«Играли с серьёзной командой, дисциплинированным соперником. Видно, что игра перестроена, команда уже играет на результат чётко, без каких-либо авантюрных действий. Благодарен парням, что бились до конца. Считаю, что мы заработали очко, а не потеряли. Пошли потихоньку травмы, наслоение. Третий матч через день дал о себе знать: физически чуть-чуть просели. Хороший матч со стороны обеих команд. Не хватило свежести.



Мало бросков доходило до створа ворот? Коньком «Ак Барса» всю жизнь была очень чёткая оборона, она сегодня присутствовала. Соперник посвежее выглядел физически. Мы не можем на одном и том же дыхании играть, это невозможно. И проседать где-то будем однозначно. Двух голов не хватило. Были хорошие моменты, если бы забили, могло бы по-другому сложиться всё», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.