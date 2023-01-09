В матче «Бостона» и «Анахайма» произошла массовая стычка с участием Маршана и Зеграса

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Бостон Брюинз» прошла массовая стычка.

На 17-й минуте нападающий «уток» Тревор Зеграс отыграл один гол, сделав счёт 1:2. Когда форвард подъехал к центру площадки, чтобы продолжить матч, у него завязался разговор с хоккеистом «Бостона» Трентом Фредериком. После этого к Зеграсу подъехал Брэд Маршан и пихнул его. Они начали говорить на повышенных тонах, судьи отогнали Маршана, но затем на Тревора набросился Фредерик. На помощь Зеграсу пришли партнёры по команде.

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Напомним, в ночь с 8 на 9 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.