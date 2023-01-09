Игорь Ларионов считает хоккей «Торпедо» более интересным, чем у «Детройта»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мнением о процессе развития нижегородского клуба. Кроме того, наставник сравнил свою команду с клубом Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз».

«Международные турниры двигают хоккей? Абсолютно согласен, что без турниров, без матчей с лучшими командами очень сложно понимать, где ты находишься на мировой сцене. С другой стороны, у нас нет ориентира — я говорю о «Торпедо». У нас есть свой путь. Есть мальчишки, которые делают быстрый переход из возраста пацанов в возраст мастеров.



Полагаясь на свой опыт, который приобрёл как игрок в Советском Союзе и Северной Америке, ты начинаешь их соединять и давать то, что ты ещё приобрёл в европейском футболе. Несмотря на то что мы не играем на чемпионатах мира, юношеских чемпионатах, жизнь продолжается. И ты должен отдавать хоккею себя. Ставить низкие стандарты — нет никакого смысла.



Мы идём таким образом, чтобы ребята развивались, чтобы у них был интерес, чтобы мы их толкали наверх. А не считали так: «Подождём два-три года, когда нам дадут играть международные матчи». У нас нет времени на это. Приходится той работой, которой ты наслаждаешься, давать мальчишкам возможность расти. Процесс должен быть постоянным. Ты должен просматривать матчи НХЛ, брать какие-то вещи для себя.



В ноябре я посмотрел два матча «Детройта», с «Вашингтоном» и «Айлендерс», рядом со Скотти Боумэном, Бренданом Шэнаханом, Стивом Айзерманом. Я поймал себя на мысли, что эти два матча мне не очень понравились в плане структуры игры. В принципе, наш хоккей более интересен — то, что мы делаем в «Торпедо», он более интересен. Это возможность дать часть той игры, в которую мы играли, передать этим ребятам, чтобы они передали это болельщикам в Нижнем Новгороде.



Посмотрев эти два матча, я понял, что не всё так плохо на самом деле. Мы сейчас не проводим крутые матчи — чемпионаты мира, Олимпиады и так далее. Но игра всё равно развивается», — сказал Ларионов в подкасте «Хоккей не футбол».

Отметим, что сейчас «Торпедо» находится на третьем месте в Западной конференции и сводной таблице КХЛ, уступая только ЦСКА и СКА. У нижегородцев 65 очков, у московских армейцев — 67, у санкт-петербургских — 78. Кроме того, «Торпедо» — третий клуб нынешнего сезона по количеству забитых голов (141). И вновь нижегородцы уступают лишь ЦСКА (143) и СКА (178).