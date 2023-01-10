Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бретт Халл рассказал, как легендарный защитник Челиос ломал клюшку Дацюка на тренировках

Бретт Халл рассказал, как легендарный защитник Челиос ломал клюшку Дацюка на тренировках
Комментарии

Легендарный нападающий НХЛ Бретт Халл рассказал о забавном эпизоде с тренировок «Детройт Ред Уингз». Тогда команда играла в собачку, в которой особенно выделялся российский форвард Павел Дацюк — благодаря своей технике.

«Игра в собачку на тренировках? Это всегда заканчивалось тем, что Челли (Крис Челиос. — Прим. «Чемпионата») ломал клюшку Павла пополам», — приводит слова Халла The Athletic.

Напомним, американский нападающий является пятым снайпером в истории Национальной хоккейной лиги. За карьеру Халл забросил 741 шайбу. За «Детройт» Бретт играл с 2001 по 2004 год. Дацюк выступал за «красные крылья» 15 лет: с 2001-го по 2016-й. За карьеру в НХЛ россиянин набрал 918 (314+604) очков в 953 матчах. Дацюк — шестой бомбардир в истории лиги среди россиян.

Отметим, что Челиос — легендарный защитник «Детройта» и «Чикаго Блэкхоукс», трижды выигрывавший Кубок Стэнли. Он входит в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ по мнению самой лиги.

Новость по теме
«Ему больше нравилось унижать парней». Легенда НХЛ Бретт Халл вспомнил игру с Дацюком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023