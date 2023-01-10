Бретт Халл рассказал, как легендарный защитник Челиос ломал клюшку Дацюка на тренировках

Легендарный нападающий НХЛ Бретт Халл рассказал о забавном эпизоде с тренировок «Детройт Ред Уингз». Тогда команда играла в собачку, в которой особенно выделялся российский форвард Павел Дацюк — благодаря своей технике.

«Игра в собачку на тренировках? Это всегда заканчивалось тем, что Челли (Крис Челиос. — Прим. «Чемпионата») ломал клюшку Павла пополам», — приводит слова Халла The Athletic.

Напомним, американский нападающий является пятым снайпером в истории Национальной хоккейной лиги. За карьеру Халл забросил 741 шайбу. За «Детройт» Бретт играл с 2001 по 2004 год. Дацюк выступал за «красные крылья» 15 лет: с 2001-го по 2016-й. За карьеру в НХЛ россиянин набрал 918 (314+604) очков в 953 матчах. Дацюк — шестой бомбардир в истории лиги среди россиян.

Отметим, что Челиос — легендарный защитник «Детройта» и «Чикаго Блэкхоукс», трижды выигрывавший Кубок Стэнли. Он входит в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ по мнению самой лиги.